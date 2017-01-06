8 января состоится соревнования по стритболу «Streetball winter TRINITY cup»
Источник: Мариупольский городской совет
06.01.2017
Все - на стритбол!
В воскресенье, 8 января, в ДС «Азовмаш» состоятся соревнования по стритболу «Streetball winter TRINITY cup». Организатор соревнований – управление по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета.
Стритбол – это своеобразный вариант баскетбола, который, несмотря на свою молодость, уже имеет множество поклонников по всему миру. Мяч, баскетбольная корзина и элементы игровой площадки – это то, что объединяет эти игры. Однако в стритболе многое решает индивидуальное мастерство и техника. Здесь элементы шоу и разнообразные креативные вещи, смешиваясь с уличной культурой и хип-хопом, окунают зрителей в невероятно красивую игру.
Приглашаются все желающие спортсмены и любители стритбола не младше 16 лет.
Открытие соревнований-10:30.
Предварительная регистрация участников:
https://vk.com/mariupol.sport, https://vk.com/mariupolbasketballleague
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