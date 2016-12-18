Бой Усик - Мчуну: украинский боксер нокаутировал соперника (видео - весь бой)

Источник: podrobnosti.ua

18 декабря украинский боксер Александр Усик защищал титул чемпиона мира по версии WBO в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну.

Александр Усик стал чемпионом мира по версии WBO после десятого поединка в профессиональном спорте. Боксер победил в 10 случаях из 10, 9 - нокаутом.

На счету Мчуну 19 боев, 17 из которых принесли ему победу. В 11 поединков боксер завершил нокаутом.

Украинскому боксеру удалось победить Мчуну в девятом раунде. Удачным ударом Усик отправил африканца в нокдаун и в ходе многоударной комбинации повалил соперника. Рефери был вынужден остановить бой.

Таким образом, Усик успешно завершил свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.

Ранее Александр Усик заявлял о намерении перейти в весовую категорию Кличко.