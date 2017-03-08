Боттас стал лучшим во второй день второй серии предсезонных тестов

Источник: КорреспонденТ.net

Вальттери Боттас из команды Мерседес показал лучшее время во второй день второй серии предсезонных тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне.

Финский пилот в среду проехал 70 кругов, показав на одном из них лучшее время – 1 минута 19,310 секунды.

Второй результат дня у бразильского пилота Уильямса Фелипе Массы. Замкнул тройку лучших финский пилот Феррари Кими Райкконе.

Формула-1. Тесты. Барселона. 8 марта



1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1:19.310 (70 кругов)

2. Фелипе Масса (Уильямс) +0.110 (63)

3. Кими Райкконен (Феррари) +1.096 (53)

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1.122 (102)

5. Лэнс Стролл (Уильямс) +1.269 (59)

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.392 (79)

7. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.903 (61)

8. Серхио Перес (Форс Индия) +1.987 (100)

9. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +2.562 (92)

10. Ромен Грожан (Хаас) +2.577 (96)

11. Паскаль Верляйн (Заубер) +3.690 (59)

12. Фернандо Алонсо (Макларен) +3.731 (46)

13. Маркус Эрикссон (Заубер) +4.074 (46)

14. Джолион Палмер (Рено) +7.152 (29).