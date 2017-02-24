Днепр вышел в финал Кубка Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Днепр стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу. В полуфинале соперником днепрян стал южненский Химик.

Игра вышла малорезультативной, однако исход вышел достаточно неожиданным. На протяжении всей встечи Химик лидировал, однако в последней четверти Днепр просто не оставил шансов сопернику, победив 5:20.

Соперник Днепра определится в поединке Будивельника и БИПА, который состоится 24 февраля, в 19:30 по киевском времени.

Кубок Украины. 1/2 финала.

Химик – Днепр 44:55 (19:14, 8:4, 12:17, 5:20)

Химик: Рябчук (3 + 3 перехвата), Д. Смит (14), Конев (6), Антипов (3), Петров (14 + 11 подборов) – старт; Лав, Бехерано (2), Беликов (2), Павлов, Сидоров

Днепр: Мишула (7 + 5 передач), Закурдаев (7), Глебов (7), Тимофеенко (16 + 2 блок-шота), Загреба (4 + 8 подборов) – старт; А. Дзюба (7 + 8 подборов), Шевченко (2), Месяц, Ткачук (2), Вильховецкий, Шундель (3)