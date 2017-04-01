Две украинки стали чемпионками Европы по борьбе U23
Источник: Українські новини
01.04.2017
Украинки Лилия Горишня и Татьяна Кит стали чемпионками Европы по борьбе U23. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, пишут Українські Новини.
Также Ирина Пасечник стала бронзовым призером чемпионата.
"Лиля Горишня (53кг) и Татьяна Кит (58 кг) - чемпионки Европы по борьбе U23 Ирина Пасечник (75кг) бронзовая медалистка чемпионата! Поздравляем украинок с замечательными результатами и желаем дальнейших успехов", - заявлено в сообщении.