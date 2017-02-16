Джошуа: Кличко – великий, но сейчас начинается мой путь

Источник: КорреспонденТ.net

«Владимир достиг очень многого за последние 14 лет, но он не может боксировать еще 14, а я могу. И я рассматриваю это как начало моего пути к длительному правлению в супертяжелом дивизионе.

Кличко – великий чемпион, но сейчас начинается мой путь. Я восхищаюсь его колоссальным опытом, но верю, что бокс – спорт молодых», – приводит слова Энтони Джошуа boxingnews.com.ua

Напомним, ранее iSport сообщал о том, что в Кёльне состоялась пресс-конференция, посвященная боксерскому поединку между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.