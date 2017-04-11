Футзал: cборная Украины обыграла Хорватию и вышла на Евро-2018

Источник: КорреспонденТ.net

Сборная Украины по футзалу добыла путевку на Евро-2018, который состоится в начале следующего года в Словении.

В решающем матче подопечные Александра Косенко встречались с Хорватией и для прямой путевки на чемпионат Европы нашу команду устраивала только победа.

Поединок в столичном Дворце Спорта наша команда начала активно, но не реализовала 5 хороших моментов, после чего пропустила - Елович на 12-й минуте вывел свою команду вперед.

Еще до перерыва Белоцерковец сравнял счет, но для победы в группе нашей команде нужно было еще забивать.

Второй тайм оказался менее богатым на моменты, в первую очередь из-за того, что быстрее заиграли хорваты, а наша команда больше внимания стала уделять обороне.

Дело шло уже к ничьей 1:1, пока украинцы в одной из атак не соорудили довольно простой гол. Владимир Разуванов сумел избавиться от опеки у линии штрафной, и после передачи с фланга ударом метров с восьми вколотил мяч под перекладину.

Хорватия сразу же вышла играть в пять полевых, но не сумела взломать оборону Украины и переиграть Иваняка

В итоге победа — 2:1, которая принесла Украине прямую путевку на Евро-2018, а Хорватия будет пытаться пробиться на чемпионат Европы через плей-офф.

Хорватия — Украина 1:2

Голы: Еловчич, 12 – Белоцерковец, 14, Разуванов, 37.

Украина: Иваняк — Журба, Н.Грицына, Шотурма, Белоцерковец — Разуванов, Чепорнюк, М.Грицына, Коваль — Б.Новак, Педяш, Зварыч, Корсун — Цыпун.