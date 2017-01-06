Итоги Открытого Чемпионата по боксу на призы Владимира Харченко
Источник: Управление физической культуры и спорта
06.01.2017
В Мариуполе в СК «Атлет» 29-30 декабря 2016 года проходил Открытый Чемпионат города Мариуполя по боксу среди юношей и девушек 2003-2008 г.р. на призы Заслуженного тренера Украины Владимира Харченко. В соревнованиях приняло участие 88 мальчиков и одна девочка. Было проведено 29 финальных поединков.
По итогам Чемпионата города были определены лучшие боксеры в своих возрастных группах:
2007-2008 г.р. – 30 кг – Башманов Николай – СК” Атлет” тренер Музика А.П..
2005-2006 г.р. – 28 кг – Селезнев Антон – Меотида – тренер Алистратов С.М.;
32 кг – Сапронов Артем – Волноваха – тренер Лисовин С.;
36 кг – Савченко Влад – СК ”Атлет”- тренер Музыка А.П.;
38 кг – Третьяков Александр – СК ”Атлет”- тренер Музыка А.П.;
40 кг – Сумской Давид – СК ”Восток-Спорт”- тренер Сидоренко А.Е.;
44 кг – Кордюков Ярослав – СК ”Стимул” – тренер Шурда Д.В..
2003-2004 г.р. – 40 кг – Рудик Максим – СК ”Восток-Спорт”- тренер Сидоренко А.Е.;
42 кг – Бирюков Артем – Атлетик – тренер Горбачев Г.И.;
44 кг – Васьковский Влад – СК ”Восток-Спорт”- тренер Сидоренко А.Е..
Из этой группы ребят были выбраны лучшие боксеры по технико-тактической подготовке и были награждены кубками:
2007-2008 г.р. – 30 кг – Башманов Николай – СК ”Атлет” тренер Музыка А.П.;
2005-2006 г.р. – 36 кг – Савченко Влад – СК ”Атлет” – тренер Музыка А.П.;
2003-2004 г.р. – 40 кг – Рудик Максим – СК ”Восток-Спорт”- тренер Сидоренко А.Е