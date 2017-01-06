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Итоги Открытого Чемпионата по боксу на призы Владимира Харченко

Источник: Управление физической культуры и спорта

06.01.2017

В Мариуполе в СК «Атлет» 29-30 декабря 2016 года проходил Открытый Чемпионат города Мариуполя по боксу среди юношей и девушек 2003-2008 г.р. на призы Заслуженного тренера Украины Владимира Харченко. В соревнованиях приняло участие 88 мальчиков и одна девочка. Было проведено 29 финальных поединков.

По итогам Чемпионата города были определены лучшие боксеры в своих возрастных группах:

2007-2008 г.р. – 30 кг – Башманов Николай – СК” Атлет” тренер Музика А.П..

2005-2006 г.р. – 28 кг – Селезнев Антон – Меотида – тренер Алистратов С.М.;

32 кг – Сапронов Артем – Волноваха – тренер Лисовин С.;

36 кг – Савченко Влад – СК ”Атлет”- тренер Музыка А.П.;

38 кг – Третьяков Александр – СК ”Атлет”- тренер Музыка А.П.;

40 кг – Сумской Давид – СК ”Восток-Спорт”- тренер Сидоренко А.Е.;

44 кг – Кордюков Ярослав – СК ”Стимул” – тренер Шурда Д.В..

2003-2004 г.р. – 40 кг – Рудик Максим – СК ”Восток-Спорт”- тренер Сидоренко А.Е.;

42 кг – Бирюков Артем – Атлетик – тренер Горбачев Г.И.;

44 кг – Васьковский Влад – СК ”Восток-Спорт”- тренер Сидоренко А.Е..

Из этой группы ребят были выбраны лучшие боксеры по технико-тактической подготовке и были награждены кубками:

2007-2008 г.р. – 30 кг – Башманов Николай – СК ”Атлет” тренер Музыка А.П.;

2005-2006 г.р. – 36 кг – Савченко Влад – СК ”Атлет” – тренер Музыка А.П.;

2003-2004 г.р. – 40 кг – Рудик Максим – СК ”Восток-Спорт”- тренер Сидоренко А.Е

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