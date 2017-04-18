Кличко – болельщикам: Это будет самый значимый бой в моей карьере
Источник: КорреспонденТ.net
18.04.2017
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к своим поклонникам.
Украинец поблагодарил за терпение и назвал предстоящий бой против Энтони Джошуа самым важным и значимым в своей спортивной карьере.
Напомним, ранее iSport.ua сообщал о том, что Владимир Кличко отметил схожесть между собой и Энтони Джошуа накануне их очного поединка, который состоится 29 апреля в городе Лондон.
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