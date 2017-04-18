Кличко – болельщикам: Это будет самый значимый бой в моей карьере

Источник: КорреспонденТ.net

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к своим поклонникам.

Украинец поблагодарил за терпение и назвал предстоящий бой против Энтони Джошуа самым важным и значимым в своей спортивной карьере.

Напомним, ранее iSport.ua сообщал о том, что Владимир Кличко отметил схожесть между собой и Энтони Джошуа накануне их очного поединка, который состоится 29 апреля в городе Лондон.