Кличко: Джошуа – это копия меня

Источник: КорреспонденТ.net

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко оценил своего будущего соперника Энтони Джошуа.

Украинский супертяж Владимир Кличко рассказал, что у него много общего с будущим оппонентом британцем Энтони Джошуа:

«Этот бой будет отличным с обеих сторон. Один олимпийский чемпион дерется с другим, одно поколение с другим. К этому бою масса вопросов. Способен ли я еще на победы? Достаточно ли хорош Джошуа? Это большой вызов в моей карьере. Отчасти, Джошуа – это копия меня: у него те же габариты, и он тоже чемпион мира», – цитирует Владимира Кличко BoxingScene.

Напомним, ранее iSport.ua сообщал о том, что Владимир Кличко начал подготовку к бою против Энтони Джошуа. Поединок состоится 29 апреля в городе Лондон, а стадион Уэмбли примет рекордное число зрителей.

По мнению чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, британцу еще рано драться с такими опытными боксерами, как Владимир Кличко.