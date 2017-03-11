Костевич и Царьков настреляли серебро чемпионата Европы

Источник: КорреспонденТ.net

Елена Костевич и Олег Царьков завоевали серебряные медали чемпионата Европы по стрельбе с 10 метров, который проходит в Мариборе.

Лидер сборной Елена Костевич сумела стать второй в стрельбе из пневматического пистолета. Украинка с последним проходным восьмым результатом пробилась в финал, а там долгое время находилась на 4-5 позициях. Лишь в предпоследней серии Костевич удалось подняться на третье место, а потом и опередить испанку Соню Франке. Результат Костевич 239,5.

Бороться за золото с сербкой экс-чемпионкой мира Зораной Арунович Костевич не удалось – Арунович на протяжении всего финала стреляла точно и была фактически без конкуренции, в итоге выиграв чемпионат Европы и с новым мировым рекордом (246.9).

Юлия Коростылева в квалификации заняла 36-е место, а Оксана Ковальчук стала 45-й. В командных соревнованиях Украина стала седьмой.

Олег Царьков в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки также стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Украинец вышел в финал с 6-м результатом, а в решающем раунде уже после пятой из девяти серий он вышел на второе место, которые не упустил. Выиграл чемпионат Европы россиянин Владимир Масленников с новым мировым и европейским рекордом (250.5).

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио Сергей Кулиш в квалификации занял 15-е место, а Андрей Колесников стал 50-м. В командных соревнованиях Украина стала шестой.