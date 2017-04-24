Месси на 93-й минуте принес победу "Барселоне" над "Реалом" в "Эль Класико" (видео)

Источник: Українські новини

В чемпионате Испании по футболу мадридский "Реал" на своем поле потерпел поражение от "Барселоны".

Перед матчем соперников в турнирной таблице разделяли три очка. "Реал" лидировал, имея еще игру в запасе, поэтому поединок должен был стать решающим для "Барселоны" в борьбе за титул.

Каталонцы с первых минут атаковали преимущественно усилиями Месси. "Реал" все же забил первым. Через пять минут Месси принял пас от Ракитича, проскочил по центру мимо обороны "Реала" и сравнял счет.

"Эль Класико" проходило в бешеном темпе, моменты возникали с невероятной частотой на обоих концах поля. Навас чудом оставил ворота в неприкосновенности после ударов Алькасера, Суареса и Пике.

Важными стали 70-е минуты. Сначала Ракитич роскошным ударом из-за пределов штрафной площадки вывел "Барселону" вперед, а через несколько минут Рамос сбил Месси, за что получил прямую красную карточку. "Реал" не сбавлял обороты даже в меньшинстве. За 4 минуты до конца основного времени счет таки стал равным.

Развязка наступила в компенсированное арбитром время. Победный гол с передачи Альбы забил Месси. Аргентинец забил победный и одновременно 500-й гол на 90+3-й минуте и оригинально отпраздновал его. После взятия ворот Лионель Месси подбежал к углу поля, снял футболку и демонстративно показал зрителям ее заднюю часть, где написаны его фамилия и номер. В таком положении форвард "Барселоны" замер на несколько секунд.