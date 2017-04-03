Сборная Украины U-17 узнала соперников по финальной части Евро-2017

Источник: КорреспонденТ.net

Юношеская сборная Украины U-17 по футболу сыграет на чемпионате Европы в группе D. Соперниками команды Сергея Попова станут сборные Голландии, Англии и Норвегии. Об этом стало известно после жеребьевки чемпионата Европы, которая состоялась в Загребе.

Итоги жеребьевки:

Группа A: Хорватия (хозяева), Испания, Турция, Италия

Группа B: Шотландия, Франция, Венгрия, Фарерские острова

Группа C: Германия, Ирландия, Сербия, Босния и Герцеговина

Группа D: Голландия, Англия, Норвегия, Украина

Чемпионат Европы пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии.

Добавим, что турнир в Хорватии также станет отборочным этапом к ЧМ-2017 среди юношей до 17 лет в Индии (6-28 октября), где сыграют пять европейских сборных.