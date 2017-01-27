Шахов забил очередной гол за ПАОК

Источник: КорреспонденТ.net

Полузащитник сборной Украины и ПАОКа Евгений Шахов отличился голом в матче Кубка Греции.

Шахов вышел в стартовом составе ПАОКа на ответный матч 1/8 Кубка Греции против Панетоликоса и на 53-й минуте забил свой гол. Команда 26-летнего украинца выиграла со счетом 4:1, и обыграв соперник по сумме двух встречи 6:1 прошла в четвертьфинал Кубка Греции.