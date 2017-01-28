Стали известны имена мариупольских спортсменов-стипендиатов
Источник: Мариупольский городской совет
28.01.2017
Сегодня, 27 января, состоялось заседание Координационного совета по вопросам дальнейшего развития физической культуры и спорта в городе Мариуполь. На нем рассмотрели вопросы выплаты стипендии перспективным спортсменам города в 2017 году.
Члены совета утвердили список стипендиатов Мариупольского городского совета для получения ежемесячной стипендии, куда вошли спортсмены с ограниченными физическими возможностями, а также молодые перспективные спортсмены и их тренеры, спортсмены, представляющие город по не олимпийским видам спорта.
Начальник управления по физической культуре и спорту городского совета Давид Табатадзе отметил важность данных вопросов. Он подчеркнул ответственность, которая ложится на всех членов координационного совета, при голосовании за каждого спортсмена, предложенного в качестве кандидатов на городские стипендии.
«Стипендия – это не только материальное поощрение для каждого спортсмена, но и мотивация для покорения новых высот спортивного Олимпа. Хочется верить, что эти денежные поощрения помогут нашим спортсменам добиться еще больших побед, а также представлять наш родной город Мариуполь на самых больших значимых мировых и континентальных спортивных соревнованиях», - отметил начальник управления физической культуры и спорта горсовета.
В ходе открытого голосования стипендиатами 2017 года стали: Г.Завертайло (греко-римская борьба), С.Олиферчик (прыжки в воду), С.Беспалов (гребля), А.Пирогов (легкая атлетика), Д.Рыбалко (бокс), Р.Филимошкина (легкая атлетика), Е.Полухин (легкая атлетика), А.Кузнецов (баскетбол), М.Погорелова (дзюдо), Е.Нехаев (дзюдо), Д.Самороков (легкая атлетика), Д.Чуфаров (плавание), А.Комаров (плавание), А.Крюков (пауэрлифтинг), И.Ярмонов (шахматы), А.Терещенко (ушу), Ю.Гычка (пауэрлифтинг), А.Лашин (стронгмен), У.Мищенко (кикбоксинг) и Р.Краснова (пауэрлифтинг).