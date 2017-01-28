Стали известны имена мариупольских спортсменов-стипендиатов

Источник: Мариупольский городской совет

Сегодня, 27 января, состоялось заседание Координационного совета по вопросам дальнейшего развития физической культуры и спорта в городе Мариуполь. На нем рассмотрели вопросы выплаты стипендии перспективным спортсменам города в 2017 году.

Члены совета утвердили список стипендиатов Мариупольского городского совета для получения ежемесячной стипендии, куда вошли спортсмены с ограниченными физическими возможностями, а также молодые перспективные спортсмены и их тренеры, спортсмены, представляющие город по не олимпийским видам спорта.

Начальник управления по физической культуре и спорту городского совета Давид Табатадзе отметил важность данных вопросов. Он подчеркнул ответственность, которая ложится на всех членов координационного совета, при голосовании за каждого спортсмена, предложенного в качестве кандидатов на городские стипендии.

«Стипендия – это не только материальное поощрение для каждого спортсмена, но и мотивация для покорения новых высот спортивного Олимпа. Хочется верить, что эти денежные поощрения помогут нашим спортсменам добиться еще больших побед, а также представлять наш родной город Мариуполь на самых больших значимых мировых и континентальных спортивных соревнованиях», - отметил начальник управления физической культуры и спорта горсовета.