Теннисист заплатит $7 тысяч за то, что попал мячиком в судью

Источник: СЕГОДНЯ.ua

Международная федерация тенниса (ITF) оштрафовала канадца Дениса Шаповалова за непреднамеренное попадание мячом в лицо судье в матче Кубка Дэвиса.

Шаповалов в решающем пятом матче встречи Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании против Кайла Эдмунда в третьем сете на эмоциях с силой ударил ракеткой по мячу и попал в глаз арбитру матча. В итоге Шаповалов был дисквалифицирован, а Канада проиграла матч.

ITF заявила, что Шаповалов попал в лицо судье неумышленно. Теннисист лично извинился перед арбитром. Медобследование судьи сразу после инцидента не выявило повреждений глаза, но арбитр пройдет еще одну медицинскую проверку .