УЕФА: Лобановский вошел в десятку лучших тренеров

Источник: КорреспонденТ.net

Легендарный тренер киевского Динамо Валерий Лобановский был включен УЕФА в список лучших тренеров в истории футбола.

По мнению европейской футбольной ассоциации, Валерий Васильевич внес огромный вклад в развитие футбола. Организация назвала Мэтра «футбольным ученым» и поставила в один ряд с такими специалистами, как: Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррер, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуриньо и Арриго Сакки.

Напомним, Лобановский работал в киевском Динамо 20 лет и 13 раз делал бело-синих чемпионом СССР и Украины. Кроме того, именно под руководством Валерия Васильевича киевляне дважды становились победителями Кубка обладателей кубков (1975, 1986), а в сезоне 98/99 выходили в полуфинал Лиги чемпионов, что является лучшим результатом в сильнейшем еврокубковом турнире для команд из бывшего СССР.

«Это был человек, сделавший несказанно много для развития футбола. Он всегда опережал свое время, создал классные команды сначала в 1970-80-х, а затем и в конце 1990-х. О нем во всем мире говорят с почтением», – так о Лобановском отозвался легендарный немец Франц Беккенбауэр.