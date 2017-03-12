Украинка Марченко добыла золото ЧЕ по стрельбе из лука

Источник: КорреспонденТ.net

Вероника Марченко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении, который состоялся во французском городе Виттель.

Украинская лучница в финальной встрече победила россиянку Евгению Тимофееву (6:0).

Отметим, что Вероника Марченко является чемпионкой мира в помещении-2014, а также участницей Олимпийских игр-2016.

Ранее iSport.ua сообщал о том, что женская сборная Украины по стрельбе из лука, в состав которой входит Вероника Марченко, победила Россию в матче за бронзу ЧЕ.