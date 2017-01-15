Украинка выиграла в паре теннисный турнир в Австралии

Источник: Обозреватель

Украинская теннисистка Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару стала победительницей турнира WTA в Хобарте (Австралия) с призовым фондом в 250 000 долларов.

В финале украино-румынский дует со счетом 0:6, 6:4, 10:5 одержали волевую победу над канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Ян Чжаосюань.

Во второй партии Савчук и Олару оказалось достаточно одного брейка, чтобы перевести поединок на решающий тайбрейк, где девушки выиграли три розыгрыша на подаче соперниц.

Для 29-летней теннисистки из Донецка это третий титул в парном разряде. Ранее Савчук становилась чемпионкой Ташкента (Узбекистан) в 2008 году и Катовице (Польша) в 2014 году.