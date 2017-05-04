Украинский футболист подозрительно забил в свои ворота в концовке матча

Источник: КорреспонденТ.net

Матч 28-го тура Первой лиги чемпионата Украины между Оболонь-Броваром и Буковиной может иметь скандальные последствия.

Матч двигался к безголевой ничьей, пока на 88-й минуте голом в собственные ворота не отметился Игорь Бойчук. Оболонь провела атаку через левый фланг, прострел хозяев вратарь Буковины отбил в сторону своего защитника, но тот, попытавшись выбить круглого на угловой, угодил в сетку собственных ворот.

Этот гол стал единственным в матче и то, что он был забит на 88-й минуте таким образом, навеяло на мысли в европейских СМИ о договорном характере поединка.