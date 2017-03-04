Украинский легкоатлет Никифоров сантиметр не допрыгнул до звания чемпиона Европы

Источник: КорреспонденТ.net

Украинец Сергей Никифоров завоевал бронзовую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде.

Нашему легкоатлету не хватило всего одного сантиметра, чтобы стать чемпионом Европы – его результат в 8,07 м позволил завоевать «только2 бронзовую медаль.

На сантиметр дальше украинца – 8,08 м – прыгнули албанец Измир Смайлай и швед Мишель Торнеус, однако албанец опередил его за счет лучшего второго результата – 8,02 метра.

Добавим, что это третья медаль для Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике и все три стали бронзовыми. Ранее «бронзу» завоевали Марина Килипко и Юлия Левченко.