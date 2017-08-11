Сразу после жары: в Швейцарии выпал снег

Источник: КорреспонденТ.net

В Швейцарии выпал снег.

Так, последние несколько недель в Швейцарии были жаркими.

Потом через страну прошел холодный фронт, который принес сильные дожди, особенно в западной, южной и восточной ее частях.

А сразу после этого в Швейцарии начался снежный шторм.