Среди погибших при нападении на отель в Кабуле шесть граждан Украины

Источник: DW

Шесть граждан Украины погибли при атаке боевиков на Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил в своем Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. "Доложил президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - написал министр.

Позднее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и поручил правительству страны оказать им необходимую помощь. "Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании... Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане", - написал глава государства на своей странице в Facebook.





По уточненным данным МВД Афганистана, в результате атаки на гостиницу погибли 18 гражданских лиц, среди которых четверо афганцев и 14 - граждане иностранных государств. Афганские власти заявили о 9 погибших украинцах, одном гражданине Киргизии и одном - Греции. Десять человек, все они афганцы, были ранены. Впрочем, по свидетельствам очевидцев, на которых ссылается агентство dpa, число жертв нападения может оказаться значительно более высоким.