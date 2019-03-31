Средняя явка на выборах опережает 2014 год

Источник: Корреспондент.net

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 21.00 составила 66 процентв, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"Поступила информация из 11 округов. Средняя явка составляет 66 процентв, что дает основания надеяться, что она будет несколько выше по сравнению с 2014 годом", - сказал Радченко в эфире телеканала Украина 31 марта, отметив, что данные будут обновляться.

Явка избирателей на президентских выборах в 2014 году составила 59,5 процента.