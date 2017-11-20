Срочно необходимы: названы 8 шагов для эффективной борьбы с преступностью в Украине

Источник: Апостроф

Эксперт МЦПИ Владимир Турчин рассказал о том, что нужно сделать Украине для борьбы со вспышкой насилия на улицах украинских городов.

Об этом он написал в материале для "Апострофа".

Во-первых, считает эксперт, нужно провести системные реформы в правоохранительной сфере, включая реформу ГПУ и СБУ.

Во-вторых, делает акцент Турчин, нужно провести деполитизацию правоохранительных органов, выработав комплексную систему сдерживаний и противовесов.

В-третьих, говорит эксперт, нужно улучшить координацию между правоохранительными органами, в частности необходимость создания единого антитеррористического центра на базе СБУ, МВД и Минобороны.

В-четвертых, по словам эксперта, нужно повысить эффективности работы правоохранительных органов.

В-пятых, нужно усилить контроль над нелегальным оборотом оружия. Нужны ревизия огнестрельного оружия у населения, поиск и конфискация незаконного оружия, в том числе и выкуп оружия, перечислил представитель МЦПИ.

В-шестых, "важно усиление профилактической работы, в том числе по выявлению потенциальных террористов в криминальной среде".

Также, считает эксперт, необходимы срочные меры по повышению уровня жизни в Украине а также введение программ по поддержке толерантности и взаимоуважения в украинском обществе.

"Если в срочном порядке не будут осуществлены соответствующие действия, то уровень безопасности в Украине может оказаться на угрожающем уровне, когда государство фактически будет не в состоянии удовлетворять базовые потребности общества, что неизбежно приведет к разрушению государственности. Окончательное разочарование в государственных учреждениях приведет к усилению миграционных процессов и других негативных социальных последствий, а также снижению уровня экономической активности и дальнейшей политической деградации общества", - сделал вывод Турчин.