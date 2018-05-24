Сроки строительства "Северного потока-2" остаются в силе

Источник: DW

Компания Nord Stream не собирается вносить коррективы в планы строительства газопровода "Северный поток-2", несмотря на попытки сорвать реализацию этого проекта. "Наш проект реализуется в соответствии с установленным графиком", - заявил представитель компании Nord Stream Йенс Мюллер (Jens Müller) в интервью телевидению Reuters в четверг, 24 мая.

"Мы принимаем к сведению политические дебаты на данную тему. Мы, однако, реализуем проект в соответствии с графиком и выполнили все условия, чтобы начать прокладку газопровода через Балтийское море в установленные сроки в 2018 году", - добавил он. Ранее США заявили, что они приложат все усилия, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2". В провале данного проекта заинтересована и Украина, которая опасается лишиться доходов от транзита российского газа через ее территорию.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) ездили в Россию, чтобы убедить Москву сохранить украинский транзит. Президент России Владимир Путин обещал, что Россия будет поставлять газ через Украину и после запуска "Северного потока-2", не уточнив при этом, сколько именно. Президент Украины Петр Порошенко, однако, считает, что обещаниям России верить нельзя и возлагает надежду на поддержку со стороны Германии.

Украинский транзит будет нужен и впредь

Между тем представитель Nord Stream Йенс Мюллер отметил, что половина газа, поставляемого в настоящее время в Европу, идет через территорию Украины, и "Северный поток-2" не сможет полностью заменить его. "Совершенно очевидно, что потребуется больше газа. Понадобятся все транспортные пути", - сказал он.

"Северный поток-2" - уже второй газопровод, который свяжет Россию напрямую с Германией. Этот проект стоимостью 9,5 млрд евро наполовину финансирует российский "Газпром" и наполовину - пять европейских энергетических концернов, в том числе дочка BASF - компания Wintershall.