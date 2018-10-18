США будут вводить санкции против России и продавать оружие Украине, - Волкер

Источник: Українські новини

Новые санкции в отношении России будут вводиться регулярно.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Вашингтоне.

Заявление прозвучало в ходе выступления чиновника 18 октября в аналитическом центре Atlantic Council. Говоря о политике Администрации Дональда Трампа по России, Волкер отметил, что США усиливает давление на Россию с целью заставить их сесть за стол переговоров.

"В этот подход входит сохранение санкций США и периодическое усиление этих санкций. Мы держимся этого курса в течение работы Администрации Трампа. Вы увидите введение дополнительных санкций каждый месяца, или раз в два месяца и т.д., как мы уже видели это раньше", - заявил Волкер.

В ходе выступления он также отметил, что политика Администрации Трампа по России вполне поддерживается президентом США и является продолжением его философии ведения переговоров с Россией с позиции силы.

Как известно, критики президента в Демократической партии отмечают, что политика Администрации по России якобы существует независимо от президента, а его собственные заявления о России подрывают ее эффективность.

Волкер также обратил внимание на то, что Администрация Трампа сняла запрет времен Барака Обамы на поставку и продажу оружия в Украине.

Говоря о планах Администрации США в поддержке Украины, Волкер заявил о запланированых переговоры относительно новых возможных продаж оружия из США.

"Мы встретимся с украинской стороной, чтобы возможно поговорить о продаже оружия и о том, о чем Украина считает нужным", - сказал Волкер.

При этом специальный представитель Госдепартамента США отметил, что военная поддержка Украины имеет целью не разжигания войны, а направлена на сдерживание дальнейшей агрессии против Украины.