США готовы открыть посольство в Иерусалиме уже в середине мая

Источник: DW

США готовы открыть свое посольство в Иерусалиме раньше, чем планировалось, - уже 14 мая, в 70-ю годовщину со дня образования государства Израиль. Об этом сообщила в пятницу, 23 февраля, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. "Мы очень рады предпринять этот исторический шаг и с нетерпением ожидаем открытия в мае", - подчеркнула она.