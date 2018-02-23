США готовы открыть посольство в Иерусалиме уже в середине мая
Источник: DW
США готовы открыть свое посольство в Иерусалиме раньше, чем планировалось, - уже 14 мая, в 70-ю годовщину со дня образования государства Израиль. Об этом сообщила в пятницу, 23 февраля, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. "Мы очень рады предпринять этот исторический шаг и с нетерпением ожидаем открытия в мае", - подчеркнула она.
Ранее вице-президент США Майк Пенс говорил, что перенос дипмиссии, вероятно, состоится не позднее конца 2019 года.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал переместить туда посольство из Тель-Авива. Вскоре после этого Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть данное решение.