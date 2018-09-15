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15.09.2018

США готовы помочь Украине с обороноспособностью

Источник: Корреспондент.net

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов улучшать обороноспособность украинского государства. Об этом Волкер заявил 15 сентября на брифинге в кулуарах конференции YES-2018.

По словам представителя Госдепа, у украинской обороноспособности "все еще существуют пробелы".

"Теперь мы готовы улучшать обороноспособность. Хотя она, конечно, уже усилилась, но все еще есть пробелы. Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности", - заявил Волкер.

Он также добавил, что Украине также стоит напоминать людям, оставшимся на неподконтрольной Киеву части Донбасса, что "правительство считает их гражданами страны".

"Украине, возможно, необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения. Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает, что они являются гражданами страны", - отметил Волкер.

В конце 2017 года американский президент Дональд Трамп одобрил решение о поставках Украине летального оружия. Изначально предполагалось, что украинская сторона сможет получить только оборонительное вооружение.

1 марта Госдеп постановил продать Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов. Американское посольство в Украине сообщало, что траты были покрыты из бюджета США.

Кроме того, Украина получила крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, боеприпасы, а также сопутствующее детали и аксессуары к ним на 41,5 миллиона долларов. В мае Национальная гвардия получила 500 гранатометов RSRL-1.

Также Украина ожидает поставки американских катеров, который должны усилить украинские  возможности в Черноморском бассейне.

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