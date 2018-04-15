США готовят новые санкции против России

Источник: Корреспондент.net

Посол США в России Джон Хантсман направил в министерство иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что власти США готовят новые санкции против России.

Первая часть письма содержит объяснения мотивов спецоперации США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии 14 апреля. Хантсман заявил, что власти Сирии виновны в применении химического оружия против своего населения и международное сообщество обязано было предпринять шаги, чтобы остановить президента Сирии Башара Асада.

Во второй части письма Хантсман уведомил МИД РФ, что США намерены ввести санкции против России "за поддержку сирийского режима".