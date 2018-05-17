17.05.2018
США грозят санкциями из-за Северного потока-2
Источник: Корреспондент.net
В США намерены предотвратить реализацию проекта Северный поток-2. Об этом заявила заместитель директора Департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк, в четверг, 17 мая.
США не исключают введения санкций против Северного потока-2, однако надеются, что дело не дойдет до ограничительных мер.
"Мы были бы рады, если бы проект не состоялся", - отметила Оудкирк во время своего выступления в Берлине.
В ответ на вопрос журналистов о том, связана ли позиция США с желанием продавать в Европе сжиженный газ, Оудкирк возразила, что Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.
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