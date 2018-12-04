США грозятся выйти из договора о ликвидации ракет

Источник: Корреспондент.net

США пообещали через 60 дней приостановить свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил госсекретарь США Майк Помпео сообщает Европейская правда.

"Мы прибегаем к такому шагу по нескольким причинам: российские действия подрывают национальную безопасность США, угрожают миллионам европейцев. Кроме того, договор не распространяются на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран, которые могут свободно развивать любое оружие", - сказал он.

В то же время, Помпео подчеркнул, что США призывают Россию признать свои нарушения и вернутся к выполнению договора.

"Только Россия может спасти этот договор", - добавил госсекретарь США.

Он отметил, что Россия постоянно отрицала разработку новой ракеты, даже когда США предоставили информацию о характеристиках ракеты и график испытаний.

"Несмотря на весь успех, который принес этот договор, сегодня мы должны противостоять российскому мошенничеству с обязательствами по контролю над оружием. Российские нарушения произошли не вчера. Россия испытывала новую ракету с середины 2000-х", - добавил он.

Ранее в НАТО заявили, что новая ракета РФ подрывает европейскую безопасность.

Также президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о РСМД с Россией из-за его несоблюдения со стороны Москвы.