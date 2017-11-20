США хотели объявить войну СССР: рассекречены важные архивы

Источник: Обозреватель

Джон Кеннеди, будучи 35 президентом США, планировал развязать войну с СССР при поддержке руководителей ведущих силовых и разведывательных американских инстанций.

Об этом свидетельствуют данные из рассекреченных архивов о политике.

В документах утверждается, что главными союзниками коварного плана Кеннеди были советник по национальной безопасности Макджордж Банди, директор национальной разведки Джон Маккоун и председатель Объединенного комитета начальников штабов Лайман Лемницер.

Старту военного вторжения в СССР и большой войны должна была предшествовать инсинуация нападения на военный объект США или базу их союзников с помощью советских самолетов МиГ-17, МиГ-19 и Ил-14. Их поставщиками для американской стороны должны были стать некие "третьи страны".

Также стало известно, что первым за разработку воинственного плана взялся генеральный прокурор США и брат политика — Роберт. Только некоторое время спустя данной идеей загорелся и передал ее 35 президенту США директор национальной разведки Джон Маккоун.