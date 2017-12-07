07.12.2017
США и Израиль: как решение Трампа может сказаться на ситуации в регионе
Источник: DW
Лидер радикального исламского движения ХАМАС призвал палестинцев начать новую интифаду. Он назвал заявление Дональда Трампа "объявлением войны" и сказал, что пятница, 8 декабря, станет "днем гнева". Конфликт может обостриться после пятничной молитвы. Германия и другие страны ЕС не поддержали решение Трампа, посчитав, что оно лишь усугубит противостояние.
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