США и Китай отказались от пошлин на товары друг друга

"Мы добились значительного прогресса в переговорном процессе и пришли к соглашению относительно общих правил. Поэтому на настоящий момент мы отказались от введения пошлин, чтобы внедрить эти новые правила", - заявил министр.

Накануне Пекин предложил президенту США Дональду Трампу сделать закупки американских товаров и принять пакет других мер, которые сократили бы дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов в год. Одним из главных бенефициаров этого пакета мер может стать американская компания Boeing, которая на данный момент продает около четверти своих самолетов китайским клиентам, уточняет агентство Reuters.

Трамп ранее оценивал торговый дефицит США с Китаем в 375-500 млрд долларов. Вашингтон 3 апреля ввел 25-процентные пошлины на китайские товары. Китай на следующий день отреагировал такого же размера пошлинами на импорт товаров из США и заявил, что пожалуется во Всемирную торговую организацию (ВТО). Вашингтон в ответ пригрозил новыми мерами.