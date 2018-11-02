США и Турция объявили о взаимной отмене санкций

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов США вывело из списка санкций глав двух турецких министерств - внутренних дел и юстиции. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает пресс-служба американского ведомства.

В частности, отмечено, что санкции были отменены в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

В свою очередь Анкара зеркально ответила на отмену США санкций против глав МВД и минюста Турции, сняв ограничения в отношении двух членов правительства США - министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса, передает Anadolu.

Как известно, отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В начале августа Минфин США ввел санкции против Гюля и Сойлу, обвинив их в "серьезных" нарушениях прав человека.