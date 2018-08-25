25.08.2018
США интересует добыча украинского газа - Болтон
Источник: Корреспондент.net
Для американских и других иностранных энергетических компаний может быть интересна добыча природного газа в Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Также есть ресурсы, которые производятся здесь, в Украине, которая добывает природный газ в объемах, насколько я понимаю, достаточных примерно для удовлетворения собственных бытовых потребностей Украины в природном газе. Возможно, американские компании, другие иностранные энергетические компании увидят привлекательность в разведке и добыче газа в Украине", - сказал Болтон.
По его словам, он провел "очень интересное обсуждение" с премьер-министром Владимиром Гройсманом по вопросам энергоресурсов и роли Украины в этой сфере.
Болтон также отметил, что "это вопрос политики правительства Украины - искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не было зависимости от России".
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