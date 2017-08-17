США, Канада и Мексика начали переговоры о свободной торговле
Источник: КорреспонденТ.net
США, Канада и Мексика начали в среду, 16 августа, в Вашингтоне переговоры о реформе крупнейшей в мире зоны свободной торговли (NAFTA). На переговорах настоял американский президент Дональд Трамп, по мнению которого NAFTA отрицательно влияет на экономику его страны.
Из-за NAFTA американская автопромышленность перевела многие заводы в Мексику, в результате чего в США были утеряны сотни тысяч рабочих мест. Только в сфере автоиндустрии дефицит США в торговле с Мексикой составляет 68 млрд долларов.
Договор о свободной торговле NAFTA был окончательно согласован в 1992 году и вступил в силу в 1994-м. На территорию NAFTA приходится 25% мирового ВВП. С тех пор как этот договор вступил в силу, объем торговли между США, Канадой и Мексикой вырос в четыре раза.
Ожидается, что нынешние переговоры продлятся до начала 2018 года. Второй тур диалога пройдет в Мексике.