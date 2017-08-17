США, Канада и Мексика начали переговоры о свободной торговле

Источник: КорреспонденТ.net

США, Канада и Мексика начали в среду, 16 августа, в Вашингтоне переговоры о реформе крупнейшей в мире зоны свободной торговли (NAFTA). На переговорах настоял американский президент Дональд Трамп, по мнению которого NAFTA отрицательно влияет на экономику его страны.

"Мы считаем, что для большинства американцев договор NAFTA принципиально невыгоден, и нам необходимы существенные улучшения", - заявил уполномоченный Трампа по вопросам торговли Роберт Лайтхайзер, возглавляющий делегацию США на переговорах. Он подчеркнул, что в первую очередь нужно добиться устранения гигантского дефицита в торговле с Мексикой.

Из-за NAFTA американская автопромышленность перевела многие заводы в Мексику, в результате чего в США были утеряны сотни тысяч рабочих мест. Только в сфере автоиндустрии дефицит США в торговле с Мексикой составляет 68 млрд долларов.

Договор о свободной торговле NAFTA был окончательно согласован в 1992 году и вступил в силу в 1994-м. На территорию NAFTA приходится 25% мирового ВВП. С тех пор как этот договор вступил в силу, объем торговли между США, Канадой и Мексикой вырос в четыре раза.

Ожидается, что нынешние переговоры продлятся до начала 2018 года. Второй тур диалога пройдет в Мексике.