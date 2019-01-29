США лишат режим Мадуро доходов − Болтон

Источник: Корреспондент.net

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет и далее использовать все средства, чтобы лишить режим Николаса Мадуро доходов.

"Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле", − подчеркнул Болтон.