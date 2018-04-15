США могут ввести в отношении РФ новые санкции за поддержку Асада
Источник: DW
США могут ввести против России дополнительные санкции из-за поддержки Москвой режима Башара Асада. Об этом в воскресенье, 15 апреля, сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. Как утверждается в публикации, посол США в Москве Джон Хантсман в отдельном письме предупредил о намерении Белого дома российский МИД.
Возможно, уже в понедельник
В тот же день о новых санкциях против России из-за химатаки в Сирии заявила в интервью каналу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, это может произойти уже в понедельник, 16 апреля.
"Санкции против России на подходе. Министр Мнучин (глава Минфина США - Ред.) объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - пояснила она.
О грядущем введении новых санкций ранее сообщил на своей странице в Twitter Брайан О'Тул, эксперт аналитического центра Atlantic Council, который раньше занимал пост советника санкционного бюро Минфина США. "Мы также намерены ввести специальные дополнительные санкции против России в качестве ответа за постоянную поддержку Москвой режима Асада, которая допускает зверства режима в отношении сирийского народа", написал О'Тул.