США могут ввести в отношении РФ новые санкции за поддержку Асада

Помимо этого, Хантсман якобы разъяснил внешнеполитическому ведомству РФ мотивы недавнего ракетного удара по Сирии. Дипломат написал, что международное сообщество обязано "остановить Башара Асада", который вместе с прочим руководством Сирии виновен в использовании химического оружия.

Возможно, уже в понедельник

В тот же день о новых санкциях против России из-за химатаки в Сирии заявила в интервью каналу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, это может произойти уже в понедельник, 16 апреля.

"Санкции против России на подходе. Министр Мнучин (глава Минфина США - Ред.) объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - пояснила она.

О грядущем введении новых санкций ранее сообщил на своей странице в Twitter Брайан О'Тул, эксперт аналитического центра Atlantic Council, который раньше занимал пост советника санкционного бюро Минфина США. "Мы также намерены ввести специальные дополнительные санкции против России в качестве ответа за постоянную поддержку Москвой режима Асада, которая допускает зверства режима в отношении сирийского народа", написал О'Тул.