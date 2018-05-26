США начали подготовку встречи Трампа и Ким Чен Ына

Источник: Корреспондент.net

Представители Белого дома готовятся к вылету в Сингапур для подготовки к саммиту между США и Северной Кореей. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Команда Белого дома вылетит в Сингапур, как было запланировано", - подтвердила Сандерс.