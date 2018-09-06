США начали вводить санкции за кибератаки
Источник: Корреспондент.net
Министерство финансов США ввело санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 6 сентября.
Как отмечается, попавший под санкции гражданин КНДР связан с проведением кибератак против американских компаний.
Как сообщает Reuters, под санкции попал программист по имени Пак Джин Кек (Pak Jin Kyok). Кроме того, санкции введены против компании Chosun Expo Joint Venture, в которой он работал.
По данным американского правительства, именно Пак Джин Кек ответственен за глобальное распространение компьютерного вируса WannaCry в 2017 году и кибератаку на Sony в 2014-м.
Минфин уверен, что мужчина и компания связаны с правительством Северной Кореи и причастны к киберпреступлениям.