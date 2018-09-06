США начали вводить санкции за кибератаки

По данным ведомства, эта компания "связана со зловредной киберактивностью властей Северной Кореи".

Как отмечается, попавший под санкции гражданин КНДР связан с проведением кибератак против американских компаний.

Как сообщает Reuters, под санкции попал программист по имени Пак Джин Кек (Pak Jin Kyok). Кроме того, санкции введены против компании Chosun Expo Joint Venture, в которой он работал.

По данным американского правительства, именно Пак Джин Кек ответственен за глобальное распространение компьютерного вируса WannaCry в 2017 году и кибератаку на Sony в 2014-м.

Минфин уверен, что мужчина и компания связаны с правительством Северной Кореи и причастны к киберпреступлениям.