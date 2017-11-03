03.11.2017
США нанесли авиаудар по ИГ в Сомали – СМИ
Источник: КорреспонденТ.net
Авиация Соединенных Штатов в пятницу, 3 ноября, нанесла первый авиаудар по позициям Исламского государства в Сомали. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что беспилотники нанесли два удара, в результате которых погибли несколько иракских боевиков ИГИЛ в северо-восточной части страны.
Американская сторона утверждает, что нанесение авиаудара было согласовано с правительством Сомали.
Как сообщают СМИ, это был первый удар ВВС США по исламистам в Сомали.
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