США нанесли авиаудар по ИГ в Сомали – СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Авиация Соединенных Штатов в пятницу, 3 ноября, нанесла первый авиаудар по позициям Исламского государства в Сомали. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что беспилотники нанесли два удара, в результате которых погибли несколько иракских боевиков ИГИЛ в северо-восточной части страны.

Американская сторона утверждает, что нанесение авиаудара было согласовано с правительством Сомали.

Как сообщают СМИ, это был первый удар ВВС США по исламистам в Сомали.