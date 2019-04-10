10.04.2019
США не добились успеха в борьбе с СП-2 - Помпео
Источник: Корреспондент.net
Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 10 апреля, что Вашингтон сделал практически все возможное для того, чтобы убедить европейские страны отказаться от проекта Северный поток-2, но не добились успеха. Об этом он заявил выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
"Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить Северный поток-2, но в настоящий момент мы не добились успеха", - сказал он.
Отметим, накануне президент России Владимир Путин заявил, что США не смогут остановить строительство газопровода Северный поток-2, потому что он выгоден Европе.
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