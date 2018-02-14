США обещают новые санкции против России

Источник: Корреспондент.net

Новые санкции против России обещают ввести в самое ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин.

Он отметил, что Минфин разрабатывает новые санкции.

"Мы активно работаем над этими санкциями", - сказал глава Минфина Стивен Мнучин в рамках слушания в сенате по бюджету.

Он подчеркнул, что министерство полностью поддерживает введение ограничений.

"Я могу отвечать за свою часть работу — по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится - ред.)", - заявил министр.

Он добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию.