США обнародовали масштабные санкции против Ирана

Источник: Корреспондент.net

Согласно тексту документа, новые санкции, как и предполагалось, вступают в силу вслед за решением президента США Дональда Трампа от 8 мая о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.

В соответствии с решением ведомства, в юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана (после 7 августа 2018 года) и его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана (после 5 ноября 2018 года).

Также Минфин США внесет в санкционный список 700 организаций из Ирана.

Также сообщается, что США хотят отключить Иран от межбанковской системы SWIFT.

Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что санкции против Ирана не коснутся гуманитарных поставок.