США обвинили 12 россиян во вмешательстве в выборы
Источник: Корреспондент.net
Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Речь идет об обвинениях, связанных со взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.
Обвинения россиянам предъявили по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
По словам Розенстайна, обвиняемые являются офицерами двух подразделений ГРУ РФ. Некоторые из обвиняемых россиян занимались кражей информации, другие – ее распространением.
Заместитель генпрокурора добавил, что он проинформировал президента Дональда Трампа о выводах следствия ранее на этой неделе и что глава государства "полностью осознает" выводы в обвинительном заключении.