США обвинили 12 россиян во вмешательстве в выборы

Источник: Корреспондент.net

Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Речь идет об обвинениях, связанных со взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

Обвинения россиянам предъявили по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

"Цель заговора заключалась в том, чтобы повлиять на выборы", – сказал Розенстайн, добавив, что в обвинительном заключении не указано, насколько серьезно повлияли действия России на итоги американских выборов.

По словам Розенстайна, обвиняемые являются офицерами двух подразделений ГРУ РФ. Некоторые из обвиняемых россиян занимались кражей информации, другие – ее распространением.

Заместитель генпрокурора добавил, что он проинформировал президента Дональда Трампа о выводах следствия ранее на этой неделе и что глава государства "полностью осознает" выводы в обвинительном заключении.