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04.10.2018

США обвиняют семерых россиян в кибервзломах

Источник: Корреспондент.net

Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым россиянам в попытках кибервзломов, сообщил в четверг, 4 октября, помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их созников", - заявил Демерс.

Фамилии обвиняемых пока не сообщили.

Американский Минюст, в частности, возложил на российские спецслужбы ответственность за кибератаки на ВАДА, ФИФА, Спортивный арбитражный суд, USADA (Антидопинговое агентство США), химические лаборатории и ядерную компанию в США.

Подчеркивается, что трое из семи военных уже ранее обвинялись во вмешательстве в американские выборы.

В свою очередь, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия должна понести ответственность за попытку совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как сообщалось, из-за этого из Нидерландов были высланы четверо россиян.

В связи с этим в Британии пригрозиди новыми антироссийскими санкциями.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что заявления британского МИДа о кибератаках по всему миру, якобы организуемых Россией, являются дезинформацией британского и мирового общественного мнения. 

Он отметил, что Москва неоднократно предлагала Лондону консультации экспертов по кибербезопасности, однако британская сторона отказалась от такого диалога.

"Данное заявление является безответственным. Оно уже по традиции не подкреплено никакими доказательствами и является еще одним элементом антироссийской кампании, проводимой британским правительством", - подчеркнул пресс-секретарь.

 

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