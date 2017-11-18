18.11.2017
США осудили попытки отрицать Голодомор в Украине
Источник: Корреспондент.net
Соединенные Штаты Америки почтили события Голодомора в Украине в 1932-33 годах и осудили попытки оспорить этот исторический факт, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
"В этом месяце мы вспоминаем и чтим миллионы украинцев, умерших от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварский отбор украинских земель и урожая привели к Голодомору или "смерти от голода", что стало одним из самых ужасных деяний 20 века, превратив житницу Европы в землю колоссальных человеческих страданий", - заявила спикер Госдепа Хизер Нойерт.
Также в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддерживают украинский народ и "осуждают попытки оспорить этот исторический факт".
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