США осудили попытки отрицать Голодомор в Украине

Источник: Корреспондент.net

Соединенные Штаты Америки почтили события Голодомора в Украине в 1932-33 годах и осудили попытки оспорить этот исторический факт, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"В этом месяце мы вспоминаем и чтим миллионы украинцев, умерших от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварский отбор украинских земель и урожая привели к Голодомору или "смерти от голода", что стало одним из самых ужасных деяний 20 века, превратив житницу Европы в землю колоссальных человеческих страданий", - заявила спикер Госдепа Хизер Нойерт.

Также в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддерживают украинский народ и "осуждают попытки оспорить этот исторический факт".