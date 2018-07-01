США отменили антидемпинговые таможенные тарифы для украинских удобрений

Источник: 112.ua

Министерство торговли США отменило антидемпинговые таможенные тарифы на украинский нитрат амония.

Как сообщается, действие тарифов прекращается с 12 июня 2018 года в связи с завершением срока их применения.

Пересмотр антидемпинговых тарифов начался 1 мая 2018 года по инициативе Министерства торговли США. Поскольку заинтересованная украинская сторона не приняла участия в пересмотре, антидемпинговые пошлины на произведенный в Украине нитрат амония, предназначенный для использования в сельском хозяйстве, был отменен.

В связи с этим украинские удобрения получают возможность выхода на американский рынок.

Напоминаем, антидемпинговые таможенные тарифы на украинский нитрат амония составляли 156,29% и были установлены 12 сентября 2001 года.